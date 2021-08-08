Депутат Госдумы Виталий Милонов поблагодарил японских читателей портала Yahoo News Japan за поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио и их смелость в резкой критике судейства. Он назвал беспределом произошедшее на розыгрыше золота по художественной гимнастике.

"Японцы молодцы, что так высказались. Судейство было продажным, всё они прекрасно видели, всё понимали. Это позор всей мировой гимнастике!" — заявил Милонов в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

По его мнению, это было как в самых худших событиях договорных матчей. Милонов назвал беспределом действия судей на соревнованиях по гимнастике.

Ранее Лайф сообщал, что японцы назвали несправедливыми оценки россиянки Дины Авериной на Олимпиаде. Читатели Yahoo News Japan пришли к выводу, что США "держат за горло" Игры, поэтому, "как они захотят, так и будет".