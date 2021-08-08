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Глава МИД Латвии не исключил военного столкновения России и НАТО в этом регионе

По мнению министра, случиться это может из-за недопонимания действий друг друга на фоне пограничного кризиса и учений.

8 августа, 20:01
<p>Фото © Пресс-служба Минобороны США</p>

Фото © Пресс-служба Минобороны США

Грядущие учения "Запад-2021", а также миграционный кризис у границы Литвы значительно повышают вероятность возможных столкновений между армиями России и НАТО. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

В интервью Financial Times он отметил, что недопонимание некоторых действий может случиться у стран Прибалтики и на границе с Польшей.

"Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то всё это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", — сказал Ринкевич.

Напомним, учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Основная цель тренировки состоит в слаженной отработке военнослужащими возможных вариантов обострения военно-политической обстановки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что на учениях будет массово применяться авиация.

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Лайф рассказывал, что Литва пригласит союзников по НАТО проследить за российско-белорусскими учениями "Запад-2021". Внимание к совместным военным тренировкам Москвы и Минска будет пристальным, подчеркнул глава Минобороны республики. По его словам, альянс намерен оценить характер, сценарий, степень вооружения, а также уровень интеграции солдат в ходе нанесения ударов по потенциальным противникам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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