Глава МИД Латвии не исключил военного столкновения России и НАТО в этом регионе

Грядущие учения "Запад-2021", а также миграционный кризис у границы Литвы значительно повышают вероятность возможных столкновений между армиями России и НАТО. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

В интервью Financial Times он отметил, что недопонимание некоторых действий может случиться у стран Прибалтики и на границе с Польшей.

"Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то всё это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", — сказал Ринкевич.

Напомним, учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Основная цель тренировки состоит в слаженной отработке военнослужащими возможных вариантов обострения военно-политической обстановки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что на учениях будет массово применяться авиация.