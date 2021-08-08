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Четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Новой Москве

Все жертвы аварии находились в легковом автомобиле. Водитель грузовика не пострадал.

8 августа, 19:33
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

В Новой Москве четыре человека погибли в ДТП на Калужском шоссе. По данным Лайфа, в районе села Старое Вороново произошло столкновение легкового автомобиля "Киа" и КамАЗа. Все погибшие находились в иномарке. Водитель грузовика не пострадал.

Под Астраханью четыре человека заживо сгорели в огненном ДТП с участием легковушки и КамАЗа

Под Астраханью четыре человека заживо сгорели в огненном ДТП с участием легковушки и КамАЗа

Как сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве, по предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля "Киа" — он выехал на встречную полосу.

Четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Подмосковье

Четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Подмосковье

А вчера три человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком на Ставрополье. За рулём легкового автомобиля находилась девушка, которая получила водительское удостоверение всего полтора года назад.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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