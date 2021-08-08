Четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Новой Москве

В Новой Москве четыре человека погибли в ДТП на Калужском шоссе. По данным Лайфа, в районе села Старое Вороново произошло столкновение легкового автомобиля "Киа" и КамАЗа. Все погибшие находились в иномарке. Водитель грузовика не пострадал.

Как сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве, по предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля "Киа" — он выехал на встречную полосу.