Первая в истории "космическая Олимпиада" прошла на МКС
В ней приняли участие две команды, семь "атлетов". Россиянин Пётр Дубов одержал победу в "вольной программе без пола".
Первая в истории "космическая Олимпиада" прошла на МКС. Видео © Twitter / Thomas Pesquet
Первые в истории "космические Олимпийские игры" на фоне Олимпиады в Токио прошли на Международной космической станции. Две команды соревновались в четырёх дисциплинах. Об этом сообщил французский астронавт Тома Песке в своём микроблоге в "Твиттере".
Он рассказал, что всего в них приняло участие семь атлетов, которые были членами двух команд. Они соревновались в четырёх дисциплинах.
Россиянин Пётр Дубов одержал победу в "вольной программе без пола". Он выполнял упражнения, не касаясь поверхности. Также космонавты соревновались в гандболе без рук, где нужно было забить мяч в импровизированные ворота при помощи дыхания. А ещё состязались в синхронном плавании и стрельбе из резинки в невесомости.
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Напомним, сегодня состоялась церемония закрытия Олимпийских игр в Токио. Наша сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте. При этом по числу наград Россия третья. Впереди лишь США и Китай.
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