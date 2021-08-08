Первая в истории "космическая Олимпиада" прошла на МКС. Видео © Twitter / Thomas Pesquet

Первые в истории "космические Олимпийские игры" на фоне Олимпиады в Токио прошли на Международной космической станции. Две команды соревновались в четырёх дисциплинах. Об этом сообщил французский астронавт Тома Песке в своём микроблоге в "Твиттере".

Он рассказал, что всего в них приняло участие семь атлетов, которые были членами двух команд. Они соревновались в четырёх дисциплинах.

Россиянин Пётр Дубов одержал победу в "вольной программе без пола". Он выполнял упражнения, не касаясь поверхности. Также космонавты соревновались в гандболе без рук, где нужно было забить мяч в импровизированные ворота при помощи дыхания. А ещё состязались в синхронном плавании и стрельбе из резинки в невесомости.