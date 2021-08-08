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В Токио началась церемония закрытия Олимпийских игр

Напомним, наша сборная заняла пятое место в общекомандном зачёте, завоевав 71 награду.

8 августа, 11:09
<p>Фото © Getty Images / Toru Hanai </p>

Фото © Getty Images / Toru Hanai

В Токио началась церемония закрытия Олимпийских игр, соревнования на которых завершились сегодня.

Напомним, что флаг ОКР во время парада спортсменов понесёт борец, олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.

Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио

Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио

Ранее Лайф сообщал, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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