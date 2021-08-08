В Токио началась церемония закрытия Олимпийских игр
Напомним, наша сборная заняла пятое место в общекомандном зачёте, завоевав 71 награду.
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В Токио началась церемония закрытия Олимпийских игр, соревнования на которых завершились сегодня.
Напомним, что флаг ОКР во время парада спортсменов понесёт борец, олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
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