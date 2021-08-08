Лучшая гандболистка Олимпиады в Токио Вяхирева намерена взять паузу в карьере

"Собираюсь приостановить карьеру. Сейчас мне нужно взять какую-то паузу, чтобы себя, своё тело, своё ментальное здоровье привести в порядок. Я надеюсь, мой клуб, моя сборная позволят мне это сделать. Потому что у меня есть определённый контракт (с клубом). Если не получится, буду дальше работать. Но я надеюсь, что мне пойдут навстречу и дадут какое-то время понять, что делать дальше", — подчеркнула Вяхирева.