Лучшая гандболистка Олимпиады в Токио Вяхирева намерена взять паузу в карьере
Ранее наши девушки уступили француженкам в финале Игр и взяли серебряные медали.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российская гандболистка Анна Вяхирева, которую признали самым ценным игроком Олимпиады в Токио, намерена взять паузу в карьере. Об этом она сообщила журналистам.
"Собираюсь приостановить карьеру. Сейчас мне нужно взять какую-то паузу, чтобы себя, своё тело, своё ментальное здоровье привести в порядок. Я надеюсь, мой клуб, моя сборная позволят мне это сделать. Потому что у меня есть определённый контракт (с клубом). Если не получится, буду дальше работать. Но я надеюсь, что мне пойдут навстречу и дадут какое-то время понять, что делать дальше", — подчеркнула Вяхирева.
Спортсменка не стала называть причины такого решения, однако подчеркнула, что если не возьмёт паузу, то "всё может закончиться плачевно". Она также заявила, что разочарована результатом, которого команда добилась на Олимпиаде.
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Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по гандболу уступила в финале команде Франции и взяла серебряные медали на Олимпиаде в Токио.
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