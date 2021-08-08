"Я доволен": Поздняков положительно оценил пятое место сборной России на Олимпиаде в Токио
Напомним, на вершине по итогам Игр оказалась команда США, вторыми стали представители Китая, замкнули тройку хозяева.
Фото © ТАСС / Беляев Игорь
Президент ОКР Станислав Поздняков положительно оценил пятое место сборной России в общекомандном зачёте на Олимпиаде в Токио.
"Пятое место по итогам Олимпийских игр? Конечно, я доволен", — заявил Поздняков.
Напомним, сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте по итогам Олимпийских игр в Токио. В активе нашей сборной 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.
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