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"Я доволен": Поздняков положительно оценил пятое место сборной России на Олимпиаде в Токио

Напомним, на вершине по итогам Игр оказалась команда США, вторыми стали представители Китая, замкнули тройку хозяева.

8 августа, 08:25

Фото © ТАСС / Беляев Игорь

Президент ОКР Станислав Поздняков положительно оценил пятое место сборной России в общекомандном зачёте на Олимпиаде в Токио.

"Пятое место по итогам Олимпийских игр? Конечно, я доволен", — заявил Поздняков.

В Госдуме оценили результат сборной России в медальном зачёте на Играх в Токио

В Госдуме оценили результат сборной России в медальном зачёте на Играх в Токио

Напомним, сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте по итогам Олимпийских игр в Токио. В активе нашей сборной 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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