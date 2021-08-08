Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио

Сборная России заняла пятое месте в общем медальном зачёте Олимпийских игр в Токио. Исход оказался предрешён после победы британки Лорен Прайс в финале боксёрского турнира в весовой категории до 75 кг. Наша сборная потеряла шансы догнать идущую четвёртой команду Великобритании, у которой на две золотые награды больше.