Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио
Наша сборная потеряла шансы догнать идущую четвёртой команду Великобритании, у которой на две золотые награды больше.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Сборная России заняла пятое месте в общем медальном зачёте Олимпийских игр в Токио. Исход оказался предрешён после победы британки Лорен Прайс в финале боксёрского турнира в весовой категории до 75 кг. Наша сборная потеряла шансы догнать идущую четвёртой команду Великобритании, у которой на две золотые награды больше.
Всего в активе сборной России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. А у США — лидера медального зачёта — в копилке 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. Следом идёт Китай с результатом в 38 золотых, 31 серебряную и 18 бронзовых наград.
Напомним, что выступление наших олимпийцев широко поддерживалось флешмобом #WewillROCyou. Амбассадорами движения в поддержку российской сборной в Токио стали Тина Канделаки и Тимати. Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #WewillROCyou по всем соцсетям. Инициативу также оценил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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