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Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио

Наша сборная потеряла шансы догнать идущую четвёртой команду Великобритании, у которой на две золотые награды больше.

8 августа, 06:34

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Сборная России заняла пятое месте в общем медальном зачёте Олимпийских игр в Токио. Исход оказался предрешён после победы британки Лорен Прайс в финале боксёрского турнира в весовой категории до 75 кг. Наша сборная потеряла шансы догнать идущую четвёртой команду Великобритании, у которой на две золотые награды больше.

Всего в активе сборной России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. А у США — лидера медального зачёта — в копилке 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. Следом идёт Китай с результатом в 38 золотых, 31 серебряную и 18 бронзовых наград.

Напомним, что выступление наших олимпийцев широко поддерживалось флешмобом #WewillROCyou. Амбассадорами движения в поддержку российской сборной в Токио стали Тина Канделаки и Тимати. Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #WewillROCyou по всем соцсетям. Инициативу также оценил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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