США гарантировали себе победу в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио

Сборная США гарантировала себе победу в медальном зачёте Олимпиады в Токио после того, как их женская команда по волейболу завоевала золото. В финальном матче американские волейболистки победили бразильянок со счётом 3:0.

В общей сложности американцы в Токио завоевали 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. А вот в активе сборной Китая, которая идёт второй, 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых наград. Россия же накануне опустилась с четвёртого на пятое место в общем медальном зачёте. Опередила россиян сборная Великобритании, представитель которой завоевал золото в велогонках.