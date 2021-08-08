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США гарантировали себе победу в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио

Исход оказался предрешён после убедительной победы женской команды по волейболу, обыгравшей бразильянок со счётом 3:0.

8 августа, 06:23

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сборная США гарантировала себе победу в медальном зачёте Олимпиады в Токио после того, как их женская команда по волейболу завоевала золото. В финальном матче американские волейболистки победили бразильянок со счётом 3:0.

В общей сложности американцы в Токио завоевали 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. А вот в активе сборной Китая, которая идёт второй, 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых наград. Россия же накануне опустилась с четвёртого на пятое место в общем медальном зачёте. Опередила россиян сборная Великобритании, представитель которой завоевал золото в велогонках.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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