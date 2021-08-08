Более половины иностранцев с видом на жительство в Польше оказались украинцами

Украинцы стали абсолютными лидерами по количеству оформленных видов на жительство в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на представителя Управления по делам иностранцев Польши Якуба Дудзяка. По его словам, на текущий момент в республике зарегистрировано 277 тысяч граждан Украины с документом, позволяющим жить и работать на территории государства – члена ЕС. Эта цифра сравнима с количеством населения Житомира — города, являющегося 20-м в списке крупнейших городов Украины.