Более половины иностранцев с видом на жительство в Польше оказались украинцами
За последние годы в соседнюю республику переехало рекордное количество граждан Незалежной. Цифра сравнима с населением такого крупного города, как Житомир.
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Украинцы стали абсолютными лидерами по количеству оформленных видов на жительство в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на представителя Управления по делам иностранцев Польши Якуба Дудзяка. По его словам, на текущий момент в республике зарегистрировано 277 тысяч граждан Украины с документом, позволяющим жить и работать на территории государства – члена ЕС. Эта цифра сравнима с количеством населения Житомира — города, являющегося 20-м в списке крупнейших городов Украины.
Кроме того, вид на жительство в Польше имеют 34 тысячи белорусских граждан, 20 тысяч граждан Германии и 13 тысяч россиян.
За последние полгода, по подсчётам властей, число иностранцев с видом на жительство в Польше выросло примерно на 42 тысячи человек, почти все они — украинцы.
Ранее Лайф рассказывал, как украинца в Польше избили до потери сознания за разговор на мове. А прошлым летом возле польского города Хшанув двое поляков подожгли хостел с украинцами внутри.
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