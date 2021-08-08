"Дышит, жалко": У берегов Сахалина на мель выбросился кит
Морское животное лежит в районе села Москальво. Обнаружившие его местные жители позвонили в региональное ГУ МЧС РФ.
Жители Охинского района Сахалинской области обнаружили в заливе Байкал кита. Животное по какой-то причине выбросилось на мель и самостоятельно уйти в глубину уже не смогло.
"Видео было снято час назад. Кит живой", — приводит слова очевидца портал sakhalin.info.
Обнаружившие погибающее животное местные жители уже сообщили о нём в спасательные службы.
А в прошлом году в Магадане на берег выбросилась шестиметровая косатка. Люди спасали её несколько часов.
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