На севере Сахалина кит выбросился на мель. Видео © sakhalin.info

Жители Охинского района Сахалинской области обнаружили в заливе Байкал кита. Животное по какой-то причине выбросилось на мель и самостоятельно уйти в глубину уже не смогло.

"Видео было снято час назад. Кит живой", — приводит слова очевидца портал sakhalin.info.

Обнаружившие погибающее животное местные жители уже сообщили о нём в спасательные службы.