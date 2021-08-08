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"Дышит, жалко": У берегов Сахалина на мель выбросился кит

Морское животное лежит в районе села Москальво. Обнаружившие его местные жители позвонили в региональное ГУ МЧС РФ.

8 августа, 05:02

На севере Сахалина кит выбросился на мель. Видео © sakhalin.info

Жители Охинского района Сахалинской области обнаружили в заливе Байкал кита. Животное по какой-то причине выбросилось на мель и самостоятельно уйти в глубину уже не смогло.

"Видео было снято час назад. Кит живой", — приводит слова очевидца портал sakhalin.info.

Обнаружившие погибающее животное местные жители уже сообщили о нём в спасательные службы.

Россиянин спас белух, а они опять выбросились на берег. Названы причины такой настойчивости

Россиянин спас белух, а они опять выбросились на берег. Названы причины такой настойчивости

А в прошлом году в Магадане на берег выбросилась шестиметровая косатка. Люди спасали её несколько часов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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