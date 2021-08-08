"Полный крах!": Винер-Усманова назвала позором судейство по художественной гимнастике на Играх
Российские спортсменки впервые с 1996 года не привезут домой золото с Олимпиады — как с индивидуальных выступлений, так и с группового многоборья.
Фото © Станислав Красильников / ТАСС
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова считает полным крахом и позором то, как на Олимпиаде в Токио были организованы соревнования по этому виду спорта.
"Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — полный крах: протестов больше, чем команд", — приводит ТАСС слова Винер-Усмановой.
Она считает, что случившееся — "просто позор", "позор судьям, которых выбирают". По мнению главы ВФХГ, выбирали в состав судей на Игры не опытных, "а тех, кто где-то промелькнул".
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Напомним, на Олимпиаде в Токио сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. Российская команда по итогам выступлений и судейства подала шесть протестов, два из которых были удовлетворены.
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