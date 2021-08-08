Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова считает полным крахом и позором то, как на Олимпиаде в Токио были организованы соревнования по этому виду спорта.

"Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — полный крах: протестов больше, чем команд", — приводит ТАСС слова Винер-Усмановой.

Она считает, что случившееся — "просто позор", "позор судьям, которых выбирают". По мнению главы ВФХГ, выбирали в состав судей на Игры не опытных, "а тех, кто где-то промелькнул".