Серебро сборной по художественной гимнастике стало 70-й медалью РФ на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова суммарно за два упражнения набрали 90,400 балла. Их опередила команда Болгарии, набрав 92,100. Третьими стали итальянки (87,700).

Таким образом, россиянки впервые с 1996 года уедут с Игр без золота в художественной гимнастике. Днём ранее Дина Аверина на Олимпиаде в Токио стала второй в индивидуальном многоборье. При этом с 2000 года российские спортсменки неизменно привозили золото с Олимпиады.

Что же касается количества медалей с Олимпиады в Токио, то у России их теперь 70: 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые. В течение дня их количество ещё может вырасти.