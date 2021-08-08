Серебро сборной по художественной гимнастике стало 70-й медалью РФ на Олимпиаде
Правда, при этом россиянки впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в этом виде спорта.
Фото © Сергей Бобылев / ТАСС
На Олимпиаде в Токио сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова суммарно за два упражнения набрали 90,400 балла. Их опередила команда Болгарии, набрав 92,100. Третьими стали итальянки (87,700).
Таким образом, россиянки впервые с 1996 года уедут с Игр без золота в художественной гимнастике. Днём ранее Дина Аверина на Олимпиаде в Токио стала второй в индивидуальном многоборье. При этом с 2000 года российские спортсменки неизменно привозили золото с Олимпиады.
Что же касается количества медалей с Олимпиады в Токио, то у России их теперь 70: 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые. В течение дня их количество ещё может вырасти.
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Ранее Лайф публиковал расписание последнего дня Олимпиады. Определятся победители и призёры в 13 видах программы, затем последует церемония закрытия.
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