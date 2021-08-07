Олимпиада в Токио вот-вот завершится. Лайф отмечает основные события последнего дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.

01:00 (здесь и далее время московское). Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон

Россияне на этой дистанции выступать не будут.

05:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Финал

После громкого скандала в личном многоборье сборной России просто необходима победа в группах. Если наши спортсменки совсем останутся без золота в Токио, это будет что-то уж совсем немыслимое. Впрочем, борьба ожидается нешуточная. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко показали в квалификации лишь второй результат. Их опередили гимнастки из Болгарии.

05:20. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал

В полуфинал вышли украинка Алёна Старикова, представительница Гонконга Лэй Вайси, канадка Келси Митчелл и немка Эмма Хинце. Россиянка Дарья Шмелёва выбыла на стадии 1/32 финала, её соотечественница Анастасия Войнова — в 1/8 финала.

05:30. Баскетбол. Женщины. Финал

В решающем матче грозная американская команда, неизменно побеждающая на Олимпийских играх с 2000 года, сразится с японками, неожиданно для всех прошедших на турнире так далеко. Бронзу уже завоевали француженки, одолевшие в матче за третье место Сербию.

06:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. Финал

Россиянин Денис Дмитриев выступит в четвертьфинале. Ранее в спринтерских соревнованиях он занял обидное четвёртое место. Другой представитель России, Иван Гладышев, уже выбыл из борьбы в кейрине.

06:25. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам (финал)

Россию представит Мария Новолодская. Ранее на Олимпиаде в Токио она вместе с Гульназ Хатунцевой завоевала бронзовую медаль в мэдисоне.

07:30. Волейбол. Женщины. Финал

В решающем матче бразильянки, одолевшие в четвертьфинале наших волейболисток, сразятся со сборной США. Бронзовые медали оспорят команды Сербии и Южной Кореи.

08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал

За золото будут драться ирландка Келли Харрингтон и Беатрис Феррейра из Бразилии. Бронзовые медали уже завоевали финка Мира Потконен и представительница Таиланда Сисонди Судапорн. Россиянки в этой категории представлены не были.

08:15. Бокс. Мужчины. До 63 кг. Финал

В золотом поединке на ринг выйдут Кейшон Дэвис из США и кубинец Энди Крус. Россиянин Габил Мамедов проиграл американцу в четвертьфинале.

08:45. Бокс. Женщины. До 75 кг. Финал

В финале встретятся Лорен Прайс из Великобритании и китаянка Ли Цянь. Россиянка Зенфира Магомедалиева выиграла бронзовую медаль.

09:00. Гандбол. Женщины. Финал

Россиянки будут защищать завоёванный пять лет назад в Рио-де-Жанейро титул в поединке со сборной Франции. Напомним, что на Олимпиаде в Бразилии эти команды также встречались в финале, тогда наши спортсменки победили со счётом 22:19.

09:15. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. Финал

Награду высшей пробы разыграют американец Ричард Торрез и Баходир Жалолов из Узбекистана. Россиянин Иван Верясов выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

10:30. Водное поло. Мужчины. Финал

В решающей встрече сыграют сборные Греции и Сербии. Бронзовые медали разыграют команды Венгрии и Испании.

14:00. Церемония закрытия Олимпиады