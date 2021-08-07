Одной из главных тем уже завершающейся Олимпиады в Токио, к огромному сожалению, наряду с коронавирусом стали нелепые подозрения в адрес российских спортсменов. Сколько раз уже на самом что ни на есть официальном уровне было объявлено, что все представители нашей страны, допущенные до участия в Играх, прошли необходимые тестирования и ни в чём предосудительном замечены не были. Но горячие головы всё равно не унимаются.

Показательной стала реакция Бразилии на поражение волейболистов страны от россиян в полуфинале олимпийского турнира. После обмена сетами в начале встречи южноамериканцы вели в третьей партии с безнадёжным для соперника счётом 20:12, но наши невероятным усилием воли смогли выпутаться из сложнейшей ситуации. В это до сих пор не все верят, но сборная России вытащила третий сет (26:24), а затем одержала победу и в четвёртой партии, которая стала последней в матче.

Впервые с 2000 года мужская сборная Бразилии по волейболу не смогла преодолеть стадию полуфинала на Олимпиаде. С тех пор команда завоевала два золота и два серебра. Поражение от России лишило бразильцев возможности защитить титул, завоёванный пять лет назад в Рио-де-Жанейро.

Главный тренер российской команды Туомас Саммелвуо назвал третий сет в полуфинале против Бразилии настоящим чудом. И действительно, подобное развитие событий крайне редко бывает на столь высоком уровне. И всё же спортивный подвиг российских волейболистов оценили далеко не все. После окончания встречи бразильские болельщики атаковали соцсети ОКР. И надо отметить, что в выражениях они не стеснялись.

— Невероятно сильная команда допингистов. Они украли нашу победу. Им надо навсегда запретить участвовать в Олимпийских играх. Сгорите в адском пламени! — написал один из фанатов в "Твиттере".

Как только не изгалялись обиженные поражением своих любимцев бразильские болельщики! По их мнению, наши не могут играть без запрещённых препаратов. Да что уж там, россиян вообще не должно было быть на соревнованиях в Токио, считают в Бразилии. Фанаты убеждены, что медаль, которую выиграет наша команда (золотая или серебряная), не будет иметь никакой цены.

— Идите к чёрту, обманщики, — выразил общее мнение один из пользователей "Твиттера" по имени Лерови.

Крайне болезненно воспринял поражение в финальной схватке от россиянина Мусы Евлоева армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян. В ходе церемонии награждения в весовой категории до 97 кг он демонстративно отказался надевать серебряную медаль, сославшись на то, что недоволен судейством поединка.

— Надо быть из России, чтобы выиграть, — злобно сказал Алексанян в ответ на просьбу об интервью одного из российских журналистов.

Евлоев объяснил поведение соперника тем, что тот очень расстроился из-за поражения в финале. В последние годы Алексаняну никак не удаётся одолеть россиянина.

— Он три года подряд мне проигрывает на всех соревнованиях, где мы участвовали. Надо в первую очередь в себе разобраться, — говорит российский олимпийский чемпион.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, в свою очередь, считает, что Алексанян своим демаршем проявил слабость.

— Такие вещи — удел слабых, а слабыми бывают даже олимпийские чемпионы. Те, кто видел схватку, видели, что Муса выиграл в одну калитку, даже пожалел его чуть-чуть, — отметил глава федерации.

Не остался в стороне и генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Он потребовал обнародовать результаты допинг-тестов всех представителей России, которые принимают участие в соревнованиях на Олимпиаде.

— Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей. Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта — из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, — громогласно заявил спортивный чиновник.

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов осудил своего американского коллегу, назвав его требования популистскими. По его словам, российское агентство отправляет допинг-пробы на анализ в ведущие европейские лаборатории, а также лаборатории североамериканского континента. Буханов считает, что своим заявлением Тайгарт ставит под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов.

Примечательно, что в защиту российских спортсменов выступил и президент МОК Томас Бах. Он особо отметил, что ОКР в полной мере соблюдает санкции, принятые WADA. Напомним, что нашим спортсменам запрещено использовать национальный гимн и флаг на крупнейших международных соревнованиях.

— Российские спортсмены, как и представители других стран, принимающие участие в олимпийском турнире, прошли все квалификации и тесты. Они также имеют право на соответствующее обращение. В Токио ОКР полностью соблюдает санкции, которые были приняты WADA, — отметил Бах.