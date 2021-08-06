Исинбаева проиграла финской хоккеистке на выборах главы комиссии спортсменов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Об этом она сама сообщила в "Инстаграме".

"Доброе утро! Трагедии нет. Всё в порядке. Значит, ещё не время. Это я о выборах председателя в комиссию спортсменов МОК, которые состоялись сегодня. Работаем дальше", — написала Исинбаева.

Портал Inside the Games сообщает, что победила на выборах, где было два кандидата, бывшая финская хоккеистка Эмма Терхо — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр.