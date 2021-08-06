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Исинбаева проиграла финской хоккеистке на выборах главы комиссии спортсменов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что всё в порядке и никакой трагедии в этом нет.

6 августа, 05:27
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSOCh8zLko4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> isinbaevayelena</a></p>

Фото © Instagram / isinbaevayelena

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Об этом она сама сообщила в "Инстаграме".

"Доброе утро! Трагедии нет. Всё в порядке. Значит, ещё не время. Это я о выборах председателя в комиссию спортсменов МОК, которые состоялись сегодня. Работаем дальше", — написала Исинбаева.

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Портал Inside the Games сообщает, что победила на выборах, где было два кандидата, бывшая финская хоккеистка Эмма Терхо — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр.

Напомним, накануне на Олимпиаде в Токио серебряную медаль в прыжках с шестом завоевала россиянка Анжелика Сидорова. По ходу соревнований она с первого раза преодолевала несколько отметок, в том числе и 4,85 метра. Однако высота ни в 4,9 метра, ни в 4,95 не покорилась нашей спортсменке. Золото получила американка Кэйти Наджиот, бронза у Холли Брэдшоу из Великобритании.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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