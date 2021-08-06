Игравшая против россиянок бразильская волейболистка отстранена из-за допинга
Диагональная Тандара Кайшета набрала в матче против сборной России шесть очков.
Тандара Кайшета. Фото © Instagram / tandaracaixeta
Волейболистка сборной Бразилии Тандара Кайшета временно отстранена от соревнований из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета.
Тест, который проводился 7 июля, показал положительный результат на запрещённое вещество. 32-летняя диагональная больше не примет участия в Олимпиаде в Токио.
Напомним, ранее сборная Бразилии с Кайшетой в составе победила команду России в четвертьфинале Олимпийских игр. Волейболистка тогда набрала шесть очков. Сегодня бразильянки сыграют в полуфинале с Южной Кореей. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что результат матча против России пересмотрен не будет, так как для этого необходимо, чтобы допинг нашли у нескольких игроков.
Ранее грузинского легкоатлета Беника Абрамяна отстранили от участия в Олимпиаде из-за допинга.
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