Игравшая против россиянок бразильская волейболистка отстранена из-за допинга

Напомним, ранее сборная Бразилии с Кайшетой в составе победила команду России в четвертьфинале Олимпийских игр. Волейболистка тогда набрала шесть очков. Сегодня бразильянки сыграют в полуфинале с Южной Кореей. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что результат матча против России пересмотрен не будет, так как для этого необходимо, чтобы допинг нашли у нескольких игроков.