Двух белорусских тренеров выгнали из Олимпийской деревни из-за Тимановской

Тренеров сборной Белоруссии Артура Шимака и Юрия Моисевича лишили аккредитаций и выселили из Олимпийской деревни в Токио из-за попытки заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

"В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые ещё находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров — Шимака и Моисевича. Они немедленно покинули Олимпийскую деревню", — говорится в заявлении МОК.