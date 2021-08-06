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Двух белорусских тренеров выгнали из Олимпийской деревни из-за Тимановской

В МОК заявили, что это сделано в интересах благополучия белорусских спортсменов, которые ещё находятся в Токио.

6 августа, 00:15
<p>Фото © ТАСС / Алексей Панциков</p>

Фото © ТАСС / Алексей Панциков

Тренеров сборной Белоруссии Артура Шимака и Юрия Моисевича лишили аккредитаций и выселили из Олимпийской деревни в Токио из-за попытки заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

"В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые ещё находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров — Шимака и Моисевича. Они немедленно покинули Олимпийскую деревню", — говорится в заявлении МОК.

Легкоатлетка Тимановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию

Легкоатлетка Тимановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию

Как сообщал Лайф, 1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой бегунью Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа бегунья улетела в Вену, а позже всё-таки добралась до Варшавы, где дала пресс-конференцию и сообщила, что намерена продолжить карьеру в Польше. МОК тем временем начал расследование.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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