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"Не переживайте так за трансгендера Хаббард": Скабеева жёстко ответила на претензии МОК в адрес России из-за ЛГБТ-спортсменов

Телеведущая отметила, что никого не оскорбляет, но в РФ есть мужчины и женщины, как в жизни, так и в спорте.

5 августа, 23:32
<p>Кадр из видео © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gu0X-OuSI3g" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Россия 24"</a></p>

Кадр из видео © Youtube / "Россия 24"

Телеведущая Ольга Скабеева резко ответила на претензии Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее заявил об озабоченности в связи с комментариями в отношении ЛГБТ-спортсменов, в частности первого трансгендера в истории Олимпиад Лорел Хаббард.

Скабеева отметила, что никого не оскорбляет, но в России есть мужчины и женщины, как в жизни, так и в спорте.

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"Мы не гомофобы. Но "баловство" меньшинства не нужно так агрессивно навязывать большинству... И не переживайте так за трансгендера Хаббард, тем более фейковая штангистка завязала со спортом, заняв последнее место. Мужик проиграл женщинам. Феминистки должны быть довольны", — написала телеведущая в своём телеграм-канале.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Хаббард выступала в весовой категории свыше 87 кг. Она заявила начальный вес 120 кг, но справиться с ним не смогла. После первой осечки новозеландка перезаявилась на 125 кг, но на этом рубеже дважды потерпела неудачу и выбыла из борьбы. После этого 43-летняя Лорел завершила карьеру.

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Ранее Лайф рассказал, почему общественность ополчилась против первого в истории трансгендера на Олимпиаде в Токио. Спортсменка из Новой Зеландии, которая сменила пол почти десять лет назад, уже сейчас старается не появляться на публике из-за большого давления.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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