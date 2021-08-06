Телеведущая Ольга Скабеева резко ответила на претензии Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее заявил об озабоченности в связи с комментариями в отношении ЛГБТ-спортсменов, в частности первого трансгендера в истории Олимпиад Лорел Хаббард.

Скабеева отметила, что никого не оскорбляет, но в России есть мужчины и женщины, как в жизни, так и в спорте.

"Мы не гомофобы. Но "баловство" меньшинства не нужно так агрессивно навязывать большинству... И не переживайте так за трансгендера Хаббард, тем более фейковая штангистка завязала со спортом, заняв последнее место. Мужик проиграл женщинам. Феминистки должны быть довольны", — написала телеведущая в своём телеграм-канале.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Хаббард выступала в весовой категории свыше 87 кг. Она заявила начальный вес 120 кг, но справиться с ним не смогла. После первой осечки новозеландка перезаявилась на 125 кг, но на этом рубеже дважды потерпела неудачу и выбыла из борьбы. После этого 43-летняя Лорел завершила карьеру.