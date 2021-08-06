CNBC обвинил "русских хакеров" в сливе данных миллиона кредитных карт

"Русские хакеры" опубликовали в Сети данные более одного миллиона кредитных карт. Об этом заявил американский телеканал CNBC со ссылкой на данные компании Q6, занимающейся кибербезопасностью.

По данным СМИ, информацию об украденных кредитных картах предлагает другим киберпреступникам группировка All World Cards, которая якобы происходит из России. Однако официальных данных о том, что эти хакеры связаны с РФ, нет.

Аналитики Q6 утверждают, что нашли в Даркнете сообщение All World Cards, в котором говорится об открытии частичного доступа к хакерской базе. Других доказательств информации о взломе не приводится. По словам корреспондента телеканала Эмона Джаверса, группировка хакеров была создана совсем недавно и "банки скоро почувствуют последствия" кибератаки.