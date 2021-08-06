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CNBC обвинил "русских хакеров" в сливе данных миллиона кредитных карт

Утверждается, что информацию украла группировка All World Cards, которая якобы происходит из России.

5 августа, 22:55

Фото © Pixabay

"Русские хакеры" опубликовали в Сети данные более одного миллиона кредитных карт. Об этом заявил американский телеканал CNBC со ссылкой на данные компании Q6, занимающейся кибербезопасностью.

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В США намерены принять меры против хакеров в РФ, если этого не сделает Москва

По данным СМИ, информацию об украденных кредитных картах предлагает другим киберпреступникам группировка All World Cards, которая якобы происходит из России. Однако официальных данных о том, что эти хакеры связаны с РФ, нет.

Аналитики Q6 утверждают, что нашли в Даркнете сообщение All World Cards, в котором говорится об открытии частичного доступа к хакерской базе. Других доказательств информации о взломе не приводится. По словам корреспондента телеканала Эмона Джаверса, группировка хакеров была создана совсем недавно и "банки скоро почувствуют последствия" кибератаки.

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Байден твёрдо верит в сотрудничество с РФ по вопросу кибератак

Напомним, за последнее время США неоднократно обвиняли "русских хакеров" в кибератаках, при этом не приводя никаких доказательств. Так, утверждалось, что они атаковали трубопроводную компанию Colonial Pipeline и разработчика софта Kaseya. Россия, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения США в причастности к кибератакам. Президент РФ Владимир Путин назвал фарсом подобные заявления и подчеркнул, что Москва ни разу не получила от Вашингтона доказательств её "виновности" в подобных преступлениях.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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