Самый дорогой британский игрок в истории: "Манчестер Сити" купил полузащитника "Астон Виллы" Грилиша за 100 млн фунтов
Соглашение с 25-летним футболистом сборной Англии заключено сроком на шесть лет.
Фото © ФК "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" приобрёл футболиста Астон Виллы и сборной Англии Джека Грилиша. Об этом сообщается на сайте клуба.
По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 100 миллионов фунтов стерлингов (около 117 миллионов евро). Контракт с 25-летним полузащитником заключён на шесть лет. Грилиш будет выступать за "Ман Сити" под 10-м номером.
"Я невероятно доволен тем, что стал игроком "Манчестер Сити". Это лучшая команда страны с тренером, которого считают лучшим в мире. Стать частью этого клуба — исполнение мечты", — признался спортсмен.
Грилиш стал самым дорогим британским игроком в истории. Предыдущий рекорд принадлежал валлийцу Гарету Бейлу, которого "Реал" купил у "Тоттенхэма" за 85 миллионов фунтов в 2013 году. Кроме того, этот трансфер стал самым дорогим в истории Английской премьер-лиги, побив сумму, которую "Манчестер Юнайтед" заплатил в 2016 году за переход француза Поля Погба из "Ювентуса" (105 миллионов евро).
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