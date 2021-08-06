"Манчестер Сити" приобрёл футболиста Астон Виллы и сборной Англии Джека Грилиша. Об этом сообщается на сайте клуба.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 100 миллионов фунтов стерлингов (около 117 миллионов евро). Контракт с 25-летним полузащитником заключён на шесть лет. Грилиш будет выступать за "Ман Сити" под 10-м номером.

"Я невероятно доволен тем, что стал игроком "Манчестер Сити". Это лучшая команда страны с тренером, которого считают лучшим в мире. Стать частью этого клуба — исполнение мечты", — признался спортсмен.