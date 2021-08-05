"Рубин" сыграл вничью в первом матче в Лиге Конференций

Игра прошла без особо опасных моментов. Самый реальный шанс упустил полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия, который в первом тайме не сумел реализовать выход один на один.

Что за позор: "Рубин" вышел на второй тайм матча Еврокубка с нарисованными номерами

Впрочем, игра запомнилась не столько качеством футбола, сколько казусом с формой казанцев. Так игроки "Рубина" на второй тайм вышли с нарисованными маркером номерами, однако судьи не разрешили возобновлять матч в такой униформе.