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"Рубин" сыграл вничью в первом матче в Лиге Конференций

Впрочем матч запомнился не столько какими-либо моментами, сколько казусом с формой казанской команды.

5 августа, 20:58
<p>Фото © Twitter / "Рубин" Казань</p>

Фото © Twitter / "Рубин" Казань

Футбольный клуб "Рубин" сыграл вничью в первом матче отборочного раунда Лиги Конференций против польского "Ракува" — 0:0.

Игра прошла без особо опасных моментов. Самый реальный шанс упустил полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия, который в первом тайме не сумел реализовать выход один на один.

Что за позор: "Рубин" вышел на второй тайм матча Еврокубка с нарисованными номерами

Что за позор: "Рубин" вышел на второй тайм матча Еврокубка с нарисованными номерами

Впрочем, игра запомнилась не столько качеством футбола, сколько казусом с формой казанцев. Так игроки "Рубина" на второй тайм вышли с нарисованными маркером номерами, однако судьи не разрешили возобновлять матч в такой униформе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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