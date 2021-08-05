"Рубин" сыграл вничью в первом матче в Лиге Конференций
Впрочем матч запомнился не столько какими-либо моментами, сколько казусом с формой казанской команды.
Фото © Twitter / "Рубин" Казань
Футбольный клуб "Рубин" сыграл вничью в первом матче отборочного раунда Лиги Конференций против польского "Ракува" — 0:0.
Игра прошла без особо опасных моментов. Самый реальный шанс упустил полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия, который в первом тайме не сумел реализовать выход один на один.
Впрочем, игра запомнилась не столько качеством футбола, сколько казусом с формой казанцев. Так игроки "Рубина" на второй тайм вышли с нарисованными маркером номерами, однако судьи не разрешили возобновлять матч в такой униформе.
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