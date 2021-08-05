"Барселона" объявила об уходе Лионеля Месси

Лионель Месси в следующем сезоне не будет играть за "Барселону". Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Месси не сможет остаться в команде, несмотря на договорённость о продлении соглашения. Подписать новый контракт невозможно из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании.

Действующий контракт аргентинца с "Барселоной" истёк 30 июня 2021 года. В составе клуба шестикратный обладатель "Золотого мяча" выступал с 17 лет.

С "Барселоной" он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.