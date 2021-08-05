НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Зенит" обратился к уходящему из "Барселоны" Месси: Петербург лучше Парижа

Так чемпион России отреагировал на слухи о том, что знаменитый аргентинец может стать игроком ПСЖ.

5 августа, 20:33
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Футбольный клуб "Зенит" в своём англоязычном твиттере обратился к аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который покидает "Барселону". Сине-бело-голубые в шуточной форме пригласили форварда в свой клуб.

"Санкт-Петербург > Париж/Манчестер. К вашему сведению, Лео", — говорится в сообщении.

"Барселона" объявила об уходе Лионеля Месси

"Барселона" объявила об уходе Лионеля Месси

Таким образом "Зенит" отреагировал на слухи о том, что Месси может стать игроком ПСЖ или "Манчестер Сити".

Напомним, ранее "Барселона" объявила, что её многолетний лидер Лионель Месси не сыграет за клуб в новом сезоне. Футболист не сможет остаться в команде, несмотря на договорённость о продлении соглашения. Подписать новый контракт невозможно из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании.

Что касается более реальных трансферов "Зенита", то ранее появилась информация, что в город на Неве может перебраться полузащитник олимпийской сборной Бразилии и клуба "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1