"Зенит" обратился к уходящему из "Барселоны" Месси: Петербург лучше Парижа

Футбольный клуб "Зенит" в своём англоязычном твиттере обратился к аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который покидает "Барселону". Сине-бело-голубые в шуточной форме пригласили форварда в свой клуб.

"Санкт-Петербург > Париж/Манчестер. К вашему сведению, Лео", — говорится в сообщении.

Таким образом "Зенит" отреагировал на слухи о том, что Месси может стать игроком ПСЖ или "Манчестер Сити".

Напомним, ранее "Барселона" объявила, что её многолетний лидер Лионель Месси не сыграет за клуб в новом сезоне. Футболист не сможет остаться в команде, несмотря на договорённость о продлении соглашения. Подписать новый контракт невозможно из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании.