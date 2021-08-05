Что за позор: "Рубин" вышел на второй тайм матча Еврокубка с нарисованными номерами
Судьи, разумеется, запретили продолжать матч в такой униформе. При этом, что случилось с экипировкой, — непонятно.
Скриншот © Матч ТВ
Казанский "Рубин" вышел после перерыва матча против польского клуба "Ракув" в Лиге конференций в футболках с нарисованными маркером номерами.
Стоит отметить, что некоторые проблемы с формой наблюдались ещё в первом тайме. В частности, у некоторых игроков отклеились части фамилий. Впрочем, креатива штаба "Рубина" судьи не оценили и не разрешили игрокам продолжать матч в футболках с нарисованными номерами.
В итоге казанцам пришлось доставать запасные футболки, а матч всё-таки удалось продолжить. Пока счёт не открыт — 0:0.
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