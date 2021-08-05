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Что за позор: "Рубин" вышел на второй тайм матча Еврокубка с нарисованными номерами

Судьи, разумеется, запретили продолжать матч в такой униформе. При этом, что случилось с экипировкой, — непонятно.

5 августа, 20:13
<p>Скриншот © Матч ТВ</p>

Скриншот © Матч ТВ

Казанский "Рубин" вышел после перерыва матча против польского клуба "Ракув" в Лиге конференций в футболках с нарисованными маркером номерами.

Стоит отметить, что некоторые проблемы с формой наблюдались ещё в первом тайме. В частности, у некоторых игроков отклеились части фамилий. Впрочем, креатива штаба "Рубина" судьи не оценили и не разрешили игрокам продолжать матч в футболках с нарисованными номерами.

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В итоге казанцам пришлось доставать запасные футболки, а матч всё-таки удалось продолжить. Пока счёт не открыт — 0:0.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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