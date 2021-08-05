Казанский "Рубин" вышел после перерыва матча против польского клуба "Ракув" в Лиге конференций в футболках с нарисованными маркером номерами.

Стоит отметить, что некоторые проблемы с формой наблюдались ещё в первом тайме. В частности, у некоторых игроков отклеились части фамилий. Впрочем, креатива штаба "Рубина" судьи не оценили и не разрешили игрокам продолжать матч в футболках с нарисованными номерами.