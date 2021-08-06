Подмосковные бабушки присоединились к флешмобу #WewillROCyou и перепели Queen

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Бабушки из Подмосковья поддержали флешмоб #WewillROCyou, запущенный в поддержку российской олимпийской сборной. Пенсионерки на фоне деревенских пейзажей перепели и сняли клип на мотив знаменитой песни Queen We Will Rock You.

"Этот чёртов МОК на всё готов, скоро скажет бегать без штанов, снять трусы скажут всем, и тогда мы вам покажем, чем we will ROC you", — спели подмосковные бабушки.