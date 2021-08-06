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Подмосковные бабушки присоединились к флешмобу #WewillROCyou и перепели Queen

В простой русской манере пенсионерки спели о том, что наши олимпийцы всё равно достигнут самых лучших результатов, несмотря на все препоны.

5 августа, 21:22

Видео © People Talk

Бабушки из Подмосковья поддержали флешмоб #WewillROCyou, запущенный в поддержку российской олимпийской сборной. Пенсионерки на фоне деревенских пейзажей перепели и сняли клип на мотив знаменитой песни Queen We Will Rock You.

"Этот чёртов МОК на всё готов, скоро скажет бегать без штанов, снять трусы скажут всем, и тогда мы вам покажем, чем we will ROC you", спели подмосковные бабушки.

О кампании в поддержку россиян на Олимпиаде #WewillROCyou написали в New York Times

О кампании в поддержку россиян на Олимпиаде #WewillROCyou написали в New York Times

Пенсионерки однозначно уверены, что в итоге над олимпийским пьедесталом в Токио всё равно будет развеваться российский флаг.

Билан присоединился к флешмобу #WewillROCyou и снял клип в поддержку спортсменов РФ

Билан присоединился к флешмобу #WewillROCyou и снял клип в поддержку спортсменов РФ

Напомним, что амбассадорами движения в поддержку российской сборной в Токио стали Тина Канделаки и Тимати. Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #WewillROCyou по всем соцсетям. Инициативу также оценил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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