Подмосковные бабушки присоединились к флешмобу #WewillROCyou и перепели Queen
В простой русской манере пенсионерки спели о том, что наши олимпийцы всё равно достигнут самых лучших результатов, несмотря на все препоны.
Видео © People Talk
Бабушки из Подмосковья поддержали флешмоб #WewillROCyou, запущенный в поддержку российской олимпийской сборной. Пенсионерки на фоне деревенских пейзажей перепели и сняли клип на мотив знаменитой песни Queen We Will Rock You.
"Этот чёртов МОК на всё готов, скоро скажет бегать без штанов, снять трусы скажут всем, и тогда мы вам покажем, чем we will ROC you", — спели подмосковные бабушки.
Пенсионерки однозначно уверены, что в итоге над олимпийским пьедесталом в Токио всё равно будет развеваться российский флаг.
Напомним, что амбассадорами движения в поддержку российской сборной в Токио стали Тина Канделаки и Тимати. Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #WewillROCyou по всем соцсетям. Инициативу также оценил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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