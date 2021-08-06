НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эксперты раскрыли объём платежей России по "углеродному налогу" Евросоюза

Аналитики отмечают, что окончательный список отраслей, подпадающих под действие нового механизма, ещё не сформирован. Если он пополнится, то сумма увеличится.

5 августа, 22:14

Фото © Pixabay

Консалтинговая компания BCG дала прогноз насчёт платежей российских экспортёров по "углеродному налогу" Евросоюза. По мнению экспертов, к 2026 году они составят около 1,8–3,4 млрд долларов, а к 2030 году — до 6,4 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование BCG.

Согласно расчётам компании, в 2027 году российским металлургам и производителям электроэнергии, цемента и удобрений придётся заплатить по трансграничному углеродному регулированию (ТУР) 2,2–4 млрд долларов, в 2028-м — 2,6–4,8 млрд, в 2029-м — 3–5,6 млрд и, наконец, в 2030-м — 3,5–6,4 млрд. Наибольшая доля выплат придётся на сталелитейную отрасль — порядка 55%. Однако в связи с высокой стоимостью стали относительная "ставка" окажется не такой большой, как для производителей электроэнергии и удобрений.

Экономист оценил размер углеродного налога ЕС, который предложено выплатить РФ

Экономист оценил размер углеродного налога ЕС, который предложено выплатить РФ

Управляющий директор и партнёр BCG Антон Косач отметил, что окончательный список отраслей, подпадающих под действие механизма пограничной корректировки углеродных выбросов Евросоюза (CBAM) ещё не сформирован. К моменту внедрения в него могут добавиться нефтепродукты. В таком случае экспортёры из РФ должны будут к 2030 году платить около 5,5–11,7 млрд долларов. Также в исследовании отмечается, что структура российского экспорта может значительно поменяться из-за ускорения энергоперехода в Европе и падения спроса на отдельные товары с высоким углеродным следом.

Чубайс оценил потери России из-за глобального отказа от углеводородов

Чубайс оценил потери России из-за глобального отказа от углеводородов

Ранее Еврокомиссия опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования. Согласно плану ЕК, к 2050 году потребуется полная перестройка экономики Евросоюза. В частности, предлагается ввести "климатические" таможенные пошлины на ввоз стали, железа, алюминия, цемента, электроэнергии и удобрений. Министр экономического развития РФ Максим Решетников считает, что сейчас нет уверенности в том, что нормы закона будут соблюдены.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Чижов — о вступлении Украины в ЕС: Мы с вами не доживём

3 августа, 23:23

Выбросы коров, или Введут ли налог на мясо: Александра Баязитова — о том, почему российским бурёнкам ничто не угрожает

сегодня в 16:54

На Украине заявили, что "Северный поток – 2" не оставит страну без газа

сегодня в 17:52

CNBC обвинил "русских хакеров" в сливе данных миллиона кредитных карт

сегодня в 22:55

Самый дорогой британский игрок в истории: "Манчестер Сити" купил полузащитника "Астон Виллы" Грилиша за 100 млн фунтов

сегодня в 22:42

Новости партнеров

Layer 1