Эксперты раскрыли объём платежей России по "углеродному налогу" Евросоюза

Консалтинговая компания BCG дала прогноз насчёт платежей российских экспортёров по "углеродному налогу" Евросоюза. По мнению экспертов, к 2026 году они составят около 1,8–3,4 млрд долларов, а к 2030 году — до 6,4 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование BCG.

Согласно расчётам компании, в 2027 году российским металлургам и производителям электроэнергии, цемента и удобрений придётся заплатить по трансграничному углеродному регулированию (ТУР) 2,2–4 млрд долларов, в 2028-м — 2,6–4,8 млрд, в 2029-м — 3–5,6 млрд и, наконец, в 2030-м — 3,5–6,4 млрд. Наибольшая доля выплат придётся на сталелитейную отрасль — порядка 55%. Однако в связи с высокой стоимостью стали относительная "ставка" окажется не такой большой, как для производителей электроэнергии и удобрений.

Управляющий директор и партнёр BCG Антон Косач отметил, что окончательный список отраслей, подпадающих под действие механизма пограничной корректировки углеродных выбросов Евросоюза (CBAM) ещё не сформирован. К моменту внедрения в него могут добавиться нефтепродукты. В таком случае экспортёры из РФ должны будут к 2030 году платить около 5,5–11,7 млрд долларов. Также в исследовании отмечается, что структура российского экспорта может значительно поменяться из-за ускорения энергоперехода в Европе и падения спроса на отдельные товары с высоким углеродным следом.