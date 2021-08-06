Старейшая актриса Петербурга Галина Короткевич скончалась на 100-м году жизни

Старейшая актриса Санкт-Петербурга, народная артистка РСФСР Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель Академического драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

"Галина Петровна скончалась сегодня вечером, не дожив двух недель до своего 100-летия. Мы готовились отметить эту дату, ведь с нашим театром эта удивительная женщина была связана с 1962 года, сыграв здесь многие десятки ролей в классике и современной драматургии. Это была актриса редкого творческого оптимизма, выходившая на сцену ещё несколько лет назад", — рассказал Виктор Новиков в беседе с ТАСС.

Галина Короткевич, родившаяся 5 августа 1921 года, сыграла в нескольких десятках спектаклей, снялась во многих советских и российских фильмах, например "Трембита" и "Мы с вами где-то встречались". В 2008 году для неё поставили спектакль "Шесть блюд из одной курицы", в котором она садилась на шпагат. Короткевич удостоена множества наград, в том числе премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2009).