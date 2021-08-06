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Старейшая актриса Петербурга Галина Короткевич скончалась на 100-м году жизни

До векового юбилея, который состоялся бы 18 августа, народная артистка РСФСР не дожила чуть менее двух недель.

5 августа, 21:49
<p>Галина Короткевич. Фото © VK / <a href="https://vk.com/teatrvfk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Театр им. В.Ф. Комиссаржевской</a></p>

Галина Короткевич. Фото © VK / Театр им. В.Ф. Комиссаржевской

Старейшая актриса Санкт-Петербурга, народная артистка РСФСР Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель Академического драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

"Галина Петровна скончалась сегодня вечером, не дожив двух недель до своего 100-летия. Мы готовились отметить эту дату, ведь с нашим театром эта удивительная женщина была связана с 1962 года, сыграв здесь многие десятки ролей в классике и современной драматургии. Это была актриса редкого творческого оптимизма, выходившая на сцену ещё несколько лет назад", — рассказал Виктор Новиков в беседе с ТАСС.

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Галина Короткевич, родившаяся 5 августа 1921 года, сыграла в нескольких десятках спектаклей, снялась во многих советских и российских фильмах, например "Трембита" и "Мы с вами где-то встречались". В 2008 году для неё поставили спектакль "Шесть блюд из одной курицы", в котором она садилась на шпагат. Короткевич удостоена множества наград, в том числе премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2009).

Ранее стало известно, что в возрасте 73 лет из жизни ушла актриса Зинаида Пасютина.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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