Мурашко: Коронавирус стал хуже поддаваться лечению из-за новых штаммов

Коронавирус стал хуже поддаваться лечению из-за новых штаммов. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью kp.ru.

"Вместе с тем мы видим, что появляются новые штаммы коронавируса. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддаётся лечению, вирус становится более заразным", — сказал глава Минздрава, отметив, что эти процессы идут во всём мире.

По словам Мурашко, нужно прервать цепочку передачи болезни при помощи вакцинации. Если раньше это можно было сделать, ограничив контакты между людьми, то теперь появился более эффективный и надёжны способ.

"Прежде всего принимаются меры для увеличения темпов вакцинации. По всей стране в общей сложности развёрнуто более 13,5 тысячи прививочных пунктов, их пропускная способность значительно выросла", — добавил министр.