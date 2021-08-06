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Мурашко: Коронавирус стал хуже поддаваться лечению из-за новых штаммов

Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые, отметил глава Минздрава.

5 августа, 21:04
<p>Фото © ТАСС / Антон Вергун</p>

Фото © ТАСС / Антон Вергун

Коронавирус стал хуже поддаваться лечению из-за новых штаммов. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью kp.ru.

"Вместе с тем мы видим, что появляются новые штаммы коронавируса. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддаётся лечению, вирус становится более заразным", — сказал глава Минздрава, отметив, что эти процессы идут во всём мире.

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По словам Мурашко, нужно прервать цепочку передачи болезни при помощи вакцинации. Если раньше это можно было сделать, ограничив контакты между людьми, то теперь появился более эффективный и надёжны способ.

"Прежде всего принимаются меры для увеличения темпов вакцинации. По всей стране в общей сложности развёрнуто более 13,5 тысячи прививочных пунктов, их пропускная способность значительно выросла", — добавил министр.

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Ранее Мурашко сообщил, что от ковида в РФ привилось почти 38,9 миллиона человек. Лидируют по темпам вакцинации Москва, Подмосковье, Белгородская область и Ненецкий автономный округ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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