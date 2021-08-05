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CNN: Разведка США получила генетические данные о происхождении ковида из Ухани

Однако у американцев появился ряд трудностей, связанных с преобразованием информации в полезную. Для этого необходимы большие компьютерные мощности и благонадёжные специалисты.

5 августа, 19:51
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Спецслужбы США получили большой массив генетических данных о происхождении коронавируса из лаборатории в Ухани, но возникла проблема, так как все эти материалы на китайском языке. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным СМИ, массив содержит "гигантский каталог" информации, включая "генетические схемы", взятые из образцов вируса, изучавшихся в лаборатории Ухани, где в декабре 2019 года был впервые выявлен коронавирус. Каким образом специалисты получила доступ к этим сведениям, не раскрывается. Но возможно, что имел место взлом, так как устройства, участвующие в обработке генетических данных, как правило, подключены к внешним облачным серверам.

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Отмечается, что у США появился ряд трудностей, связанных с преобразованием информации в полезную. Для этого необходимы большие компьютерные мощности и благонадёжные специалисты, владеющие китайским языком и способные интерпретировать данные генетического секвенирования.

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Ранее в Китае назвали подозрительным закрытие биолаборатории в США перед пандемией ковида. По данным журналистов КНР, там хранились вещества, связанные с бактериологическим оружием немецких фашистов и японского "Отряда 731".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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