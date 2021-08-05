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Попова заявила, что вакцинация студентов от ковида необязательна

По её мнению, это единственно верное решение, которое позволит избежать заражения вирусом со всеми его непредсказуемыми последствиями и осложнениями.

5 августа, 18:43
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация студентов в России от коронавирусной инфекции не является обязательной, но к началу учебного года желательно привиться. Об этом она сообщила в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия-1".

"Чтобы не иметь рисков при начале учебного года, конечно, идеальный вариант — чтобы у нас население было привито. И, конечно же, студенты как активнейшая часть населения, имеющая огромное количество контактов, также были защищены", — сказала Попова.

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Она добавила, что обязательной вакцинации от коронавируса для студентов в стране сегодня ещё нет, но это единственно верное решение, которое следует предпринять, чтобы избежать заражения вирусом, со всеми его непредсказуемыми последствиями и осложнениями.

Ранее Попова заявила, что ослаблять ограничения, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, и особенно в регионах со сложной эпидситуацией, пока рано.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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