Попова заявила, что вакцинация студентов от ковида необязательна

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация студентов в России от коронавирусной инфекции не является обязательной, но к началу учебного года желательно привиться. Об этом она сообщила в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия-1".

"Чтобы не иметь рисков при начале учебного года, конечно, идеальный вариант — чтобы у нас население было привито. И, конечно же, студенты как активнейшая часть населения, имеющая огромное количество контактов, также были защищены", — сказала Попова.