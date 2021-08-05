Роспотребнадзор выступил против ослабления введённых ограничений по ковиду

Ослаблять ограничения, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, и особенно в регионах со сложной эпидситуацией, пока рано. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора пояснила, что в 15 регионах отмечается ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей.