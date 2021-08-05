Роспотребнадзор выступил против ослабления введённых ограничений по ковиду
По данным главы ведомства, есть ещё ряд регионов, где отмечается ухудшение эпидситуации в сравнении со среднероссийскими показателями.
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Ослаблять ограничения, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, и особенно в регионах со сложной эпидситуацией, пока рано. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
Глава Роспотребнадзора пояснила, что в 15 регионах отмечается ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей.
Ранее Лайф писал, что сотрудники кафе в Москве могут больше не носить перчатки при обслуживании гостей. Однако ношение масок остаётся обязательным при контакте с другими людьми в общественных местах. Также сохраняются требования по санитарной обработке поверхностей в залах заведений общепита и технологическим операциям, включая приготовление блюд.
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