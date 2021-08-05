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Роспотребнадзор выступил против ослабления введённых ограничений по ковиду

По данным главы ведомства, есть ещё ряд регионов, где отмечается ухудшение эпидситуации в сравнении со среднероссийскими показателями.

5 августа, 18:13
<p>Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Ослаблять ограничения, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, и особенно в регионах со сложной эпидситуацией, пока рано. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора пояснила, что в 15 регионах отмечается ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей.

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Ранее Лайф писал, что сотрудники кафе в Москве могут больше не носить перчатки при обслуживании гостей. Однако ношение масок остаётся обязательным при контакте с другими людьми в общественных местах. Также сохраняются требования по санитарной обработке поверхностей в залах заведений общепита и технологическим операциям, включая приготовление блюд.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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