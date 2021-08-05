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Вирусолог заявил, что привитых "Спутником V" госпитализируют в 14 раз реже

Вакцинированные болеют легко, поэтому прививка — это та мера, которая более чем на 95% избавляет от заболевания и смертельного исхода.

5 августа, 14:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что тех, кто прививался "Спутником V", госпитализировали в 14 раз реже.

"Вакцинированные переносят инфекцию легче. Течение болезни более короткое, значительно реже регистрируются постковидные симптомы. Например, вакцинация "Спутником" снижает вероятность госпитализации, то есть тяжёлой формы заболевания, в 14 раз", — уточнил Аграновский в беседе с Ura.ru.

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Учёный поделился своим опытом и рассказал, что привился "Спутником V" в феврале этого года и только в начале июля почувствовал слабость. По его словам, температура повысилась до 37,5, ПЦР-тест был положительным, все требования по самоизоляции были соблюдены. Через три дня температура и общее состояние пришли в норму. Второй ПЦР через две недели был отрицательным.

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Доктор биологических наук и вирусолог Сергей Нетёсов также подтвердил низкую заболеваемость коронавирусом после вакцинации.

"Вакцинированные, как правило, болеют легко, без госпитализации, и их примерно один-два процента, поэтому вакцинация — это та мера, которая более чем на 95% избавляет от заболевания и смертельного исхода", — объяснил он.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что у привитых от коронавируса пациентов инфекция крайне редко протекает в тяжёлой форме. Он отметил, что вакцинированный человек, заразившийся коронавирусом, тоже будет выделять вирусы, однако этот период будет составлять всего три-четыре дня, а не неделю.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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