Вирусолог заявил, что привитых "Спутником V" госпитализируют в 14 раз реже

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что тех, кто прививался "Спутником V", госпитализировали в 14 раз реже.

"Вакцинированные переносят инфекцию легче. Течение болезни более короткое, значительно реже регистрируются постковидные симптомы. Например, вакцинация "Спутником" снижает вероятность госпитализации, то есть тяжёлой формы заболевания, в 14 раз", — уточнил Аграновский в беседе с Ura.ru.

Учёный поделился своим опытом и рассказал, что привился "Спутником V" в феврале этого года и только в начале июля почувствовал слабость. По его словам, температура повысилась до 37,5, ПЦР-тест был положительным, все требования по самоизоляции были соблюдены. Через три дня температура и общее состояние пришли в норму. Второй ПЦР через две недели был отрицательным.

Доктор биологических наук и вирусолог Сергей Нетёсов также подтвердил низкую заболеваемость коронавирусом после вакцинации.

"Вакцинированные, как правило, болеют легко, без госпитализации, и их примерно один-два процента, поэтому вакцинация — это та мера, которая более чем на 95% избавляет от заболевания и смертельного исхода", — объяснил он.