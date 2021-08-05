В Сочи появились CoViD-free-такси со специальными наклейками

В Сочи появились "безковидные" такси, водители которых получили характерную наклейку от полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В результате межведомственного рейда 50 водителей такси, завершивших оба этапа вакцинации и продемонстрировавших сертификат, получили наклейки единого образца "Территория без CoViD-19", — объяснили в пресс-службе.

Рейд прошёл в рамках городской прививочной кампании. Не менее 60% от общей численности сотрудников должны пройти вакцинацию. Сюда же относятся работники транспортных организаций. Для водителей был составлен график вакцинации. С владельцами предприятий и сотрудниками проводятся разъяснительные работы. В отношении некоторых таксистов были составлены протоколы об административном правонарушении.