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В Сочи появились CoViD-free-такси со специальными наклейками

Полицейские провели городской рейд, в ходе которого определили "счастливчиков".

5 августа, 14:01

Фото © Пресс-служба администрации города Сочи

В Сочи появились "безковидные" такси, водители которых получили характерную наклейку от полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В результате межведомственного рейда 50 водителей такси, завершивших оба этапа вакцинации и продемонстрировавших сертификат, получили наклейки единого образца "Территория без CoViD-19", — объяснили в пресс-службе.

Рейд прошёл в рамках городской прививочной кампании. Не менее 60% от общей численности сотрудников должны пройти вакцинацию. Сюда же относятся работники транспортных организаций. Для водителей был составлен график вакцинации. С владельцами предприятий и сотрудниками проводятся разъяснительные работы. В отношении некоторых таксистов были составлены протоколы об административном правонарушении.

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Напомним, с 1 августа в Краснодарском крае вступают в силу новые правила при заселении в отели, гостиницы и санатории. В частности, там будут принимать только вакцинированных или переболевших ковидом гостей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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