Названы самые распространённые профессиональные болезни россиян

Среди профессиональных заболеваний, обусловленных трудовым процессом, самой популярной проблемой для россиян стало снижение слуха, на втором месте — проблемы со спиной. Подробностями исследования поделились с порталом Ura.ru работники НИИ медицины труда им. Н.Ф. Измерова.

"В группе профессиональных заболеваний, обусловленных воздействием физических факторов трудового процесса, с 2019 года превалирует нейросенсорная тугоухость — 54,38%. Вследствие физических перегрузок и перенапряжения — радикулопатия (радикулиты) пояснично-крестцовой, шейно-плечевой зоны — 58,70%", — заявили в НИИ.

Также исследователи отметили наличие у 42,65% офисных сотрудников такой патологии, как вибрационная болезнь (неврологическое расстройство, которое развивается из-за регулярного и длительного воздействия на организм механических колебаний). Чуть меньше людей (27,18%) страдают флюорозом — это стоматологическая патология, которая возникает из-за чрезмерного количества фтора, а 24,25% работников офиса жалуются на хронические пылевые бронхиты из-за распыления аэрозолей.