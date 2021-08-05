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Мультсериал "Южный парк" продлили ещё на шесть сезонов

В рамках договорённостей с MTV создатели мультсериала также выпустят 14 "полнометражек".

5 августа, 17:08
<p>Фото © "<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1324100/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a>"</p>

Фото © "Кинопоиск"

Мультипликационный сериал "Южный Парк" будет продлён до 30-го сезона. Об этом сообщили на официальном сайте мультсериала.

"Трэй Паркер и Мэтт Стоун (создатели "Южного парка". — Прим. Лайфа) заключили новый контракт о продлении "Южного парка" до 30-го сезона и создании 14 полнометражных фильмов эксклюзивно для [стримингового видеосервиса] Paramount+, два из которых выйдут в 2021-м", — отмечено в заявлении на официальном сайте.

Паркер и Стоун подписали контракт о продлении с компанией MTV Entertainment Studios. "Южный парк" стартовал с 1997 года и к настоящему времени насчитывает 24 сезона и один полнометражный фильм.

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Ранее был опубликован новый трейлер фильма "Охотники за привидениями. Наследники".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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