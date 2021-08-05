Зеленский пригрозил, что Россия "будет оплакивать" своё решение по присоединению Крыма
Политик назвал эти события "первой спичкой", из-за которой отношения украинцев и россиян ухудшились, с его слов, на несколько поколений вперёд.
Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия в будущем будет сожалеть о присоединении Крыма. Такой прогноз он озвучил в интервью телеканалу "Дом", которое транслировалось в четверг. Политик назвал Крым "первой спичкой", из-за которой отношения украинцев и россиян ухудшились, с его слов, на несколько поколений вперёд.
"Российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма", — заявил Зеленский.
Напомним, что ранее в анонсе того же интервью Зеленский заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Более того, он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная.
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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