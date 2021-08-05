НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский пригрозил, что Россия "будет оплакивать" своё решение по присоединению Крыма

Политик назвал эти события "первой спичкой", из-за которой отношения украинцев и россиян ухудшились, с его слов, на несколько поколений вперёд.

5 августа, 17:05

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия в будущем будет сожалеть о присоединении Крыма. Такой прогноз он озвучил в интервью телеканалу "Дом", которое транслировалось в четверг. Политик назвал Крым "первой спичкой", из-за которой отношения украинцев и россиян ухудшились, с его слов, на несколько поколений вперёд.

"Российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма", — заявил Зеленский.

"Моя земля": Зеленский поделился детскими воспоминаниями о Крыме и помечтал о его возвращении

"Моя земля": Зеленский поделился детскими воспоминаниями о Крыме и помечтал о его возвращении

Напомним, что ранее в анонсе того же интервью Зеленский заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Более того, он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная.

Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Аксёнов потребовал увольнения главы крымского курорта из-за работающих по ночам ресторанов

вчера в 12:15

"Сердцем не отсюда": Зеленский обвинил своих предшественников в ненависти к Украине

сегодня в 18:34

На Украине заявили, что "Северный поток – 2" не оставит страну без газа

сегодня в 17:52

Попова назвала желательную дату достижения коллективного иммунитета в РФ

сегодня в 18:53

Годовалый мальчик погиб при пожаре в частном доме под Пензой

сегодня в 18:47

Новости партнеров

Layer 1