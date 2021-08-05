Зеленский пригрозил, что Россия "будет оплакивать" своё решение по присоединению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия в будущем будет сожалеть о присоединении Крыма. Такой прогноз он озвучил в интервью телеканалу "Дом", которое транслировалось в четверг. Политик назвал Крым "первой спичкой", из-за которой отношения украинцев и россиян ухудшились, с его слов, на несколько поколений вперёд.

"Российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма", — заявил Зеленский.

Напомним, что ранее в анонсе того же интервью Зеленский заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Более того, он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная.