Работодателям рассказали о способах контролировать сотрудников на удалёнке

Для контроля работы сотрудников на дистанционке компании используют специальные программы и тайм-трекеры, однако при внедрении таких инструментов важно помнить о том, что человек должен продолжать чувствовать связь с командой и организацией. Об этом рассказала международный HR-консультант Зулия Лоикова.

По её словам, из-за пандемии общество потребления стало выходить из моды, так как трат и путешествий стало меньше, люди начали больше задумываться об уровне своей внутренней жизни. Они анализируют, сколько времени ежедневно уходит на работу и личную жизнь, и стремятся найти некий лайф-баланс. Компании должны об этом задумываться, считает эксперт. По её словам, людям важно понимать свою роль в организации, поэтому автоматизированные средства контроля нужно внедрять правильно.

"Те, кто за автоматизацию полностью, просто убирают человеческий фактор... У них начинается текучка, у них начинается выключенный фактор внутренних коммуникаций, то есть люди чувствуют себя неважными, они чувствуют себя неким таким инструментом, который можно заменить. Для людей сейчас крайне важно: "А что я даю этому рынку, для чего я здесь?" — рассказала Лоикова телеканалу "Звезда".

При внедрении систем тайм-трекеров, которые в нужный момент делают скриншот рабочего стола компьютера сотрудника, руководству компании нужно быть готовым к тому, что персонал будет сопротивляться, считая это вторжением в личное пространство. Так же ситуация обстоит и с использованием специальных программ, которые отслеживают, какие задачи выполняет человек.

Лоикова отмечает, что при любом использовании способов контроля сотрудников необходимо помнить о том, что внутри команды должен быть человек, который будет направлять и поддерживать других, чтобы они не чувствовали разрыва с компанией. Некоторые организации оплачивают работникам консультации с психологом, чтобы они лучше справлялись с новым форматом и условиями работы.