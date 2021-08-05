Москвич заявил на допросе, что выбросил сына из окна из-за "кристаллов под кожей"

Москвич, выбросивший двухлетнего сына из окна пятого этажа, заявил, что таким образом хотел облегчить ребёнку "страдания", которые малышу якобы доставляли некие "кристаллы". Как сообщил Лайфу источник, по крайней мере такую версию 24-летний отец озвучил на допросе.

Мужчина признался, что выбросил ребёнка, но продолжает настаивать, что сделал это из благих побуждений. Он утверждает, что увидел под кожей ребёнка "кристаллы, порошки", и чтобы вылечить, сбросил с пятого этажа. Горе-отец заявил, что любит сына и считает, что в будущем мальчик его поймёт и простит.

Мать задержанного рассказала правоохранителям, что изменения в поведении сына заметила давно. А в день трагедии у него были "бешеные глаза". Ей даже пришлось дать ему две таблетки снотворного, но он не уснул.