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Москвич заявил на допросе, что выбросил сына из окна из-за "кристаллов под кожей"

При этом мужчина считает, что в будущем ребёнок поймёт его и простит. Задержанному назначена экспертиза на наркотики.

5 августа, 16:06

Кадр видео © СК РФ

Москвич, выбросивший двухлетнего сына из окна пятого этажа, заявил, что таким образом хотел облегчить ребёнку "страдания", которые малышу якобы доставляли некие "кристаллы". Как сообщил Лайфу источник, по крайней мере такую версию 24-летний отец озвучил на допросе.

Мужчина признался, что выбросил ребёнка, но продолжает настаивать, что сделал это из благих побуждений. Он утверждает, что увидел под кожей ребёнка "кристаллы, порошки", и чтобы вылечить, сбросил с пятого этажа. Горе-отец заявил, что любит сына и считает, что в будущем мальчик его поймёт и простит.

Мать задержанного рассказала правоохранителям, что изменения в поведении сына заметила давно. А в день трагедии у него были "бешеные глаза". Ей даже пришлось дать ему две таблетки снотворного, но он не уснул.

Мужчина сейчас находится в ИВС, ему предъявлено обвинение. Назначена экспертиза на наркотики.

Наркотики и чип в мозгу: Лайф узнал о москвиче, выбросившем двухлетнего сына с пятого этажа

Наркотики и чип в мозгу: Лайф узнал о москвиче, выбросившем двухлетнего сына с пятого этажа

Напомним, накануне вечером отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его состоянии. Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в чём был — в майке и трусах, уже задержали. 24-летний мужчина находится не в очень адекватном состоянии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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