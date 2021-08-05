За последние полгода 62-летняя певица Надежда Кадышева дала лишь пару сольных концертов. Поклонники переживают, что певица больна. К тому же они заметили, что на последних фото у исполнительницы измождённый, нездоровый вид. Родные и друзья рассказали о состоянии солистки ансамбля "Золотое кольцо".

Долгое время Кадышева страдала тяжёлой формой депрессии, из-за чего подсела на антидепрессанты. Сейчас болезнь прошла, но друзья певицы утверждают, что её часто мучают головные боли, бессонница и перепады давления. А несколько лет назад артистка пережила сердечный приступ.

"Её сын не раз сокрушался, что мама чувствует себя не всегда ровно — у неё скачет давление. И потому то, что она порой на фото выглядит измученно, это скорее следствие бессонницы и мигрени. Вообще, они с мужем очень внимательно относятся к здоровью и правильному питанию", — рассказал знакомый семьи в беседе с kp.ru.

По словам промоутера Сергея Лаврова, Кадышева часто болеет и если не второй, то каждый третий концерт переносится из-за её плохого самочувствия. Артистка очень боится коронавируса и строго соблюдает все меры предосторожности, из-за чего и сократила количество выступлений. Он подчеркнул, что серьёзных опасений за здоровье певицы нет.

Слова Лаврова подтвердил и администратор театра артистки. Он уточнил, что Кадышева сейчас нормально себя чувствует, не болеет. Более того, отправилась отдыхать на курорт со своей семьёй: мужем, сыном и внуком.