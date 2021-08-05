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"Серьёзных опасений нет": Знакомые Надежды Кадышевой прокомментировали слухи о её болезни

Они сообщили, что артистка очень боится коронавируса, из-за чего и сократила число выступлений.

5 августа, 15:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CR8apPtIDxo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kadyshevanadezda</a></p>

Фото © Instagram / kadyshevanadezda

За последние полгода 62-летняя певица Надежда Кадышева дала лишь пару сольных концертов. Поклонники переживают, что певица больна. К тому же они заметили, что на последних фото у исполнительницы измождённый, нездоровый вид. Родные и друзья рассказали о состоянии солистки ансамбля "Золотое кольцо".

Долгое время Кадышева страдала тяжёлой формой депрессии, из-за чего подсела на антидепрессанты. Сейчас болезнь прошла, но друзья певицы утверждают, что её часто мучают головные боли, бессонница и перепады давления. А несколько лет назад артистка пережила сердечный приступ.

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"Её сын не раз сокрушался, что мама чувствует себя не всегда ровно — у неё скачет давление. И потому то, что она порой на фото выглядит измученно, это скорее следствие бессонницы и мигрени. Вообще, они с мужем очень внимательно относятся к здоровью и правильному питанию", — рассказал знакомый семьи в беседе с kp.ru.

По словам промоутера Сергея Лаврова, Кадышева часто болеет и если не второй, то каждый третий концерт переносится из-за её плохого самочувствия. Артистка очень боится коронавируса и строго соблюдает все меры предосторожности, из-за чего и сократила количество выступлений. Он подчеркнул, что серьёзных опасений за здоровье певицы нет.

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Слова Лаврова подтвердил и администратор театра артистки. Он уточнил, что Кадышева сейчас нормально себя чувствует, не болеет. Более того, отправилась отдыхать на курорт со своей семьёй: мужем, сыном и внуком.

Напомним, фанаты всерьёз испугались за здоровье Кадышевой, увидев кадры с ней в инстаграме у Петросяна. Пользователи разглядели синяки у неё под глазами, лицо артистки показалось им болезненным, а взгляд — потухшим.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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