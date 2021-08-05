"Серьёзных опасений нет": Знакомые Надежды Кадышевой прокомментировали слухи о её болезни
Они сообщили, что артистка очень боится коронавируса, из-за чего и сократила число выступлений.
Фото © Instagram / kadyshevanadezda
За последние полгода 62-летняя певица Надежда Кадышева дала лишь пару сольных концертов. Поклонники переживают, что певица больна. К тому же они заметили, что на последних фото у исполнительницы измождённый, нездоровый вид. Родные и друзья рассказали о состоянии солистки ансамбля "Золотое кольцо".
Долгое время Кадышева страдала тяжёлой формой депрессии, из-за чего подсела на антидепрессанты. Сейчас болезнь прошла, но друзья певицы утверждают, что её часто мучают головные боли, бессонница и перепады давления. А несколько лет назад артистка пережила сердечный приступ.
"Её сын не раз сокрушался, что мама чувствует себя не всегда ровно — у неё скачет давление. И потому то, что она порой на фото выглядит измученно, это скорее следствие бессонницы и мигрени. Вообще, они с мужем очень внимательно относятся к здоровью и правильному питанию", — рассказал знакомый семьи в беседе с kp.ru.
По словам промоутера Сергея Лаврова, Кадышева часто болеет и если не второй, то каждый третий концерт переносится из-за её плохого самочувствия. Артистка очень боится коронавируса и строго соблюдает все меры предосторожности, из-за чего и сократила количество выступлений. Он подчеркнул, что серьёзных опасений за здоровье певицы нет.
Слова Лаврова подтвердил и администратор театра артистки. Он уточнил, что Кадышева сейчас нормально себя чувствует, не болеет. Более того, отправилась отдыхать на курорт со своей семьёй: мужем, сыном и внуком.
Напомним, фанаты всерьёз испугались за здоровье Кадышевой, увидев кадры с ней в инстаграме у Петросяна. Пользователи разглядели синяки у неё под глазами, лицо артистки показалось им болезненным, а взгляд — потухшим.
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