В Крыму рассказали о пагубном влиянии миллионов туристов на полуостров

Из-за сезонного обилия туристов транспортная и рекреационная инфраструктура Крыма претерпевает проблемы. О том, насколько пагубно на регион влияет наплыв путешественников, рассказал РИА "Новости" доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

Эксперт пояснил, что многочисленный туристический поток создал на полуострове большую нагрузку на дорожную сеть. Несмотря на то что трасса "Таврида" частично облегчила ситуацию, проблемы в транспортной инфраструктуре остались в районах небольших курортных посёлков. Исправить это, по мнению Вахрушева, можно с помощью грамотного подхода к системе перехватывающих парковок.

"Если мы возьмём в пример ту же Европу, например Италию или Грецию, то там такие же узкие улочки. Но там проблема решается перехватывающими парковками и организацией стоянок транспорта, особенно возле экскурсионных объектов", — объяснил Вахрушев.

Специалист также отмечает и нагрузку на рекреационную структуру. По его словам, "возрождение организованных автокемпингов" в регионе может стать катализатором развития нового туристического направления. Вахрушев уверен, что отдыхающим на популярных локациях необходимо обеспечить комфортные условия, а в случае с кемпингами много усилий не потребуется: будет достаточно провести электричество, организовать туалет и утилизацию мусора.