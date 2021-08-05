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Верующая россиянка согрешила с чизбургером и подала в суд на McDonald's

В РПЦ настоятельно рекомендовали девушке сходить в церковь и покаяться, а не писать кляузы в судебные инстанции.

5 августа, 15:02

В Москве православная верующая Ксения Овчинникова подала иск на McDonald's за то, что в апреле реклама чизбургера и чикен макнаггетса вынудила девушку согрешить и нарушить пост, тем самым оскорбив её религиозные чувства. Она требует от компании выплатить ей 1000 рублей компенсации. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Замоскворецкого суда.

Дата предварительного слушания пока не назначена. Как отметила девушка в исковом заявлении, она шла по улице и соблазнилась рекламой фастфуда. Примечательно, что Овчинникова, соблюдавшая Великий пост 16 лет подряд, была наведена на грех в заведении, расположенном на проспекте Карла Маркса в Омске.

РИА "Новости" побеседовало с представителем РПЦ, который посоветовал девушке пойти исповедаться, а не писать кляузы. Суд же оставил исковое заявление без движения, поскольку там есть недостатки в составлении. Но у Овчинниковой есть шанс исправиться.

Ранее Лайф рассказывал, что в Китае дегустаторы оценили разные русские закуски, придя к выводу, что это "жёсткая" еда для мужественных людей.

В РПЦ заявили, что непривитые будут замаливать этот грех всю жизнь

В РПЦ заявили, что непривитые будут замаливать этот грех всю жизнь

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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