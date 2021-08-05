Синоптики: Выходные в Москве станут "лебединой песней" лета

Предстоящие выходные и первая половина следующей недели в Москве станут лебединой песней лета. Такой прогноз озвучил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В столичном регионе ожидается последний всплеск мощного тепла, а уже к концу недели стоит ждать ощутимого снижения температуры.

"Гидродинамические расчёты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета — ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух ещё будет прогреваться до плюс 25–30. Эти дни станут и последними в купальном сезоне", — приводит слова синоптика РИА "Новости".

К концу недели в Москве закружат циклонические вихри, в тылу которых сформируется свежая северо-восточная струя. Это понизит температурный фон до многолетней нормы, и к концу августа в Центральной России, как и положено по климатическому календарю, наступит метеорологическая осень.

"Среднесуточная температура станет ниже плюс 15 градусов", — заключил он.

Ранее Лайф сообщал, что бархатный сезон на российских курортах в этом году будет короче, чем в прошлом. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, завершающая отпускная пора начнётся в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября. А в прошлом году бархатный сезон на курортах России длился практически до конца октября.