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Синоптики: Выходные в Москве станут "лебединой песней" лета

Москвичей ожидает последний зной и последние дни купального сезона, а через три недели в Центральной России наступит метеорологическая осень.

5 августа, 14:46

Фото © Пресс-служба Московского зоопарка

Предстоящие выходные и первая половина следующей недели в Москве станут лебединой песней лета. Такой прогноз озвучил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В столичном регионе ожидается последний всплеск мощного тепла, а уже к концу недели стоит ждать ощутимого снижения температуры.

"Гидродинамические расчёты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета — ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух ещё будет прогреваться до плюс 25–30. Эти дни станут и последними в купальном сезоне", — приводит слова синоптика РИА "Новости".

К концу недели в Москве закружат циклонические вихри, в тылу которых сформируется свежая северо-восточная струя. Это понизит температурный фон до многолетней нормы, и к концу августа в Центральной России, как и положено по климатическому календарю, наступит метеорологическая осень.

"Среднесуточная температура станет ниже плюс 15 градусов", — заключил он.

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Ранее Лайф сообщал, что бархатный сезон на российских курортах в этом году будет короче, чем в прошлом. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, завершающая отпускная пора начнётся в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября. А в прошлом году бархатный сезон на курортах России длился практически до конца октября.

А на Чукотку 3 августа среди лета неожиданно пришла зима и принесла с собой сильную метель. Неожиданное природное явление сняли на видео местные жители. На кадрах видно, что снег заметает дорогу и уже покрыл крыши автомобилей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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