Операторы связи покроют сетями 4G более 80% федеральных трасс России к 2024 году

Российские операторы связи смогут к 2024 году покрыть сетями 4G значительную часть федеральных трасс России. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Операторы согласились покрыть своими сетями за счёт собственных средств более 80% федеральных трасс к 2024 году", — сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Министр добавил, что операторы связи за свои средства намерены в 2024 году создать сети 4G во всех населённых пунктах РФ с населением более тысячи человек. По его словам, число пользователей скоростного мобильного интернета в России через три года превысит 100 миллионов человек. Кроме того, сейчас доля базовых станций LTE на сетях операторов мобильной связи превысила 50%.