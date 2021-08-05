Операторы связи покроют сетями 4G более 80% федеральных трасс России к 2024 году
В ближайшие три года скоростной интернет появится во всех населённых пунктах РФ с населением более тысячи человек.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российские операторы связи смогут к 2024 году покрыть сетями 4G значительную часть федеральных трасс России. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
"Операторы согласились покрыть своими сетями за счёт собственных средств более 80% федеральных трасс к 2024 году", — сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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Министр добавил, что операторы связи за свои средства намерены в 2024 году создать сети 4G во всех населённых пунктах РФ с населением более тысячи человек. По его словам, число пользователей скоростного мобильного интернета в России через три года превысит 100 миллионов человек. Кроме того, сейчас доля базовых станций LTE на сетях операторов мобильной связи превысила 50%.
А ранее Лайф рассказывал, что стоимость безлимитного интернета в России оказалась в пять раз ниже среднемировой. В среднем в мире данный тариф стоит 4405,1 рубля, в России — 830 рублей. Средняя стоимость одного гигабайта мобильного интернета в мире составила 189,8 рубля, в России — 24,6 рубля.
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