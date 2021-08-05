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"Уйдут со своей землёй": Косачев предупредил Зеленского о последствиях его ксенофобских заявлений

Российский сенатор напомнил, что действующий украинский лидер шёл на выборы "миротворцем", а теперь ретранслирует тезисы украинских националистов.

5 августа, 14:31

Фото © Facebook / Константин Косачёв

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители Донбасса, считающие себя русскими, должны уезжать в Россию. По словам сенатора, такими ксенофобскими высказываниям украинский лидер фактически ставит жителей ДНР и ЛНР перед непростым выбором: "ты русский, ты в России — или ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина или ты гость?".

"Сценарий, что человек русский, и, собственно, именно за это своё законное право жить на своей земле и говорить на родном языке он выступил против киевского госпереворота, — президентом Украины не предусматривается", — рассуждает Косачев в своём фейсбуке.

Сенатор напомнил, что Зеленский шёл на выборы "миротворцем", а теперь ретранслирует тезисы украинских националистов, отказывая людям "в демократическом праве жить дома в лоне родной культуры".

"Зеленский совершает классическую ошибку многих лидеров многонациональных государств: он не учитывает, что когда ты говоришь людям "убирайтесь из собственного дома!", то иногда они "уходят" вместе со своим домом и своей землёй", предупредил украинского лидера российский политик.

Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет принадлежать России

Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет принадлежать России

О том, что Донбасс "никогда не будет принадлежать России", Зеленский заявил в интервью телеканалу "Дом". Он отметил, что если человек чувствует себя украинцем, но живёт в Донбассе, то ему не стоит покидать эту территорию. А вот тем, кто в душе причисляет себя к русским и любит Россию, по его убеждению, стоит поискать место в РФ.

Ранее заявление украинского президента прокомментировал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он отметил, что подобные высказывания звучат оскорбительно, особенно из уст человека, выступающего за европейские ценности.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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