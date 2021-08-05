Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители Донбасса, считающие себя русскими, должны уезжать в Россию. По словам сенатора, такими ксенофобскими высказываниям украинский лидер фактически ставит жителей ДНР и ЛНР перед непростым выбором: "ты русский, ты в России — или ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина или ты гость?".

"Сценарий, что человек русский, и, собственно, именно за это своё законное право жить на своей земле и говорить на родном языке он выступил против киевского госпереворота, — президентом Украины не предусматривается", — рассуждает Косачев в своём фейсбуке.

Сенатор напомнил, что Зеленский шёл на выборы "миротворцем", а теперь ретранслирует тезисы украинских националистов, отказывая людям "в демократическом праве жить дома в лоне родной культуры".

"Зеленский совершает классическую ошибку многих лидеров многонациональных государств: он не учитывает, что когда ты говоришь людям "убирайтесь из собственного дома!", то иногда они "уходят" вместе со своим домом и своей землёй", — предупредил украинского лидера российский политик.

О том, что Донбасс "никогда не будет принадлежать России", Зеленский заявил в интервью телеканалу "Дом". Он отметил, что если человек чувствует себя украинцем, но живёт в Донбассе, то ему не стоит покидать эту территорию. А вот тем, кто в душе причисляет себя к русским и любит Россию, по его убеждению, стоит поискать место в РФ.