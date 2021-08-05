"Подъезжайте прямо сейчас": Путин позвал главу Минтранса в Кремль для срочного разговора
Поводом для приглашения стали слова о цифровизации сферы перевозок, что позволит увеличить скорость движения товаров.
Путин пригласил главу Минтранса в Кремль, чтобы обсудить неотложные вопросы. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин предложил министру транспорта Виталию Савельеву приехать в Кремль, чтобы обсудить важные вопросы.
"Подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите лично, мы с вами поговорим. Я в Кремле сейчас. Прямо после заседания правительства подъезжайте", — сказал президент в ходе совещания с членами правительства.
Поводом для этого стало то, что Савельев попросил поддержать инициативы по изменению федерального законодательства, которые позволят перевести в цифровой формат 90% всех перевозочных документов на автомобильном транспорте, что позволит ускорить скорость движения товаров. Также глава Минтранса рассказал о других планах по цифровизации.
А ранее Савельев рассказал, когда в России введут биометрию во всех видах транспорта. Ожидается, что проход по "лицу" повысит удобство пассажиров, а также снизит расходы транспортных компаний.
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