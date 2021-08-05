Российская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании

По возвращении с петербургского парада по случаю Дня ВМФ атомный подводный крейсер "Орёл" потерял ход у берегов Дании. Об этом сообщили в 3-й эскадре ВМФ Дании.

"Орёл" вместе с буксиром "Алтай" и ракетным эсминцем "Вице-адмирал Кулаков" следовал в наводном положении в сторону Кольского полуострова. Но около острова Сейерё он потерял ход. Об инциденте доложили моряки датского военного корабля Diana, которые сопровождали российские корабли.

"Один из эскортных переходов из Балтийского моря войдёт в историю как драматичный и захватывающий, когда у атомной штурмовой субмарины ''Орёл'' класса ''Оскар II'' возникли проблемы с двигателем и она намертво встала в водах у острова Сейерё", — говорится в сообщении 3-й эскадры ВМФ Дании.

Через некоторое время российским морякам удалось устранить проблему — и "Орёл" вновь обрёл ход. Официального подтверждения данной информации с российской стороны не было.