Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири
По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".
Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три–пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.
"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров, научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек", — отметил глава Минобороны на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.
По мнению Шойгу, эти города должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".
Ранее министр обороны РФ уже признавался, что построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири — это его мечта.
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