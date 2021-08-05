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Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири

По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".

5 августа, 14:44
<p>Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три–пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров, научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек", — отметил глава Минобороны на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

По мнению Шойгу, эти города должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".

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Ранее министр обороны РФ уже признавался, что построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири — это его мечта.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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