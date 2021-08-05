Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три–пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров, научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек", — отметил глава Минобороны на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

По мнению Шойгу, эти города должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".