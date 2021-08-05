Черты лица мужчины, который зарезал в Хакасии семью из пятерых человек, говорят о его низкой стрессоустойчивости и хитрости. Об этом Лайфу рассказала физиономист Светлана Филатова.

По её словам, тонкая стенка носа Фёдора П. указывает на то, что достаточно минимального стресса, чтобы вывести мужчину из себя. Ямочка на его подбородке указывает на желание быть в центре внимания, но из-за низкой стрессоустойчивости у него это не получается, так как, чтобы достичь успеха, нужно уметь его ждать.

"Носогубная морщина идёт от носа и на подбородок, он не обладает смелостью. Это человек, который быстрее побежит жаловаться. Он какие-то рычаги знает для того, чтобы избегать наказания. Например, законы знает, куда обратиться тоже знает. Хитрый", — поделилась своими наблюдениями Филатова.

Также она добавила, что в стрессовых ситуациях, когда нужно постоять за себя или защитить свою точку зрения, мужчина не будет решать конфликт путём физического воздействия, так как может получить в ответ. По её мнению, он будет давить на жалость и искать обходные пути. Такой человек применит физическое насилие только по отношению к слабым, которые не смогут дать отпор, подчеркнула эксперт.

По словам физиономиста, разорванные линии и морщины на лбу Фёдора П. говорят о том, что у него беспокойный ум и много мыслей, он сам с собой внутри не в ладу.

"Чудовищная асимметрия лица, с правой стороны как бы много, как будто опухло лицо, а слева не хватает наполненности. Это говорит о том, что в личном плане он очень истощён, ему нужно от кого-то подзаряжаться. Скорее всего, в отношения вступал для того, чтобы, знаете, есть такое понятие — вампирить. Этим людям не хватает личной энергии, они всячески провоцируют окружающих на то, чтобы они выбрасывали свою энергию", — отметила Филатова.