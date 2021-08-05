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Молодая жена Петросяна подогрела слухи о второй беременности

В ответ на предположения о пополнении Брухунова разозлилась, пожелания удачи с ещё одним малышом она назвала нарушением личного пространства.

5 августа, 15:17
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/bruhunova/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bruhunova</a></p>

Фото © Instagram / bruhunova

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала снимки с сыном. Фотосессия произвела настоящий фурор среди её подписчиков в "Инстаграме". Как пишут "Дни.ру", многие пользователи восхитились тем, как подрос малыш, другие же принялись спорить, на кого мальчик больше похож.

Однако нашлись и те, кого фотографии убедили в беременности Татьяны из-за её наряда. Супруга юмориста выбрала для фотосессии свободный комбинезон, в котором её живот выглядел округлившимся. Поздравления и пожелания удачи со вторым малышом вывели женщину из себя. По мнению Татьяны, подобное обращение является грубостью, а также нарушением её личных границ. Она убеждена, что публичные люди не обязаны читать чужие "извращения и бредни".

"Прекрасная пара": Брухунова произвела фурор фотографией с Петросяном

"Прекрасная пара": Брухунова произвела фурор фотографией с Петросяном

При этом Татьяна Брухунова хоть и ответила на домыслы поклонников в достаточно резкой форме, но опровергать информацию не стала. Подозрения публики, похоже, никуда не рассеялись. Однако правду пока могут знать лишь только члены семьи Евгения Петросяна.

А ранее жена Петросяна объявила, что их сын должен учить "язык предков". По её мнению, Ваган Петросянц не может не знать армянский язык. Ещё Лайф рассказывал, как Брухунова взбудоражила подписчиков фото с пляжа. Привыкшие видеть Татьяну в сдержанном образе фанаты оценили её фигуру. За полдня пост набрал больше 7000 лайков и почти 400 комментариев.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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