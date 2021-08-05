Молодая жена Петросяна подогрела слухи о второй беременности

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала снимки с сыном. Фотосессия произвела настоящий фурор среди её подписчиков в "Инстаграме". Как пишут "Дни.ру", многие пользователи восхитились тем, как подрос малыш, другие же принялись спорить, на кого мальчик больше похож.

Однако нашлись и те, кого фотографии убедили в беременности Татьяны из-за её наряда. Супруга юмориста выбрала для фотосессии свободный комбинезон, в котором её живот выглядел округлившимся. Поздравления и пожелания удачи со вторым малышом вывели женщину из себя. По мнению Татьяны, подобное обращение является грубостью, а также нарушением её личных границ. Она убеждена, что публичные люди не обязаны читать чужие "извращения и бредни".

При этом Татьяна Брухунова хоть и ответила на домыслы поклонников в достаточно резкой форме, но опровергать информацию не стала. Подозрения публики, похоже, никуда не рассеялись. Однако правду пока могут знать лишь только члены семьи Евгения Петросяна.